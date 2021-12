Roby Facchinetti in tour nel 2022 con Symphony | date e biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021)innel, presenterà dal vivo l’album, il nuovo progetto discografico rilasciato lo scorso 26 novembre.si compone di diversi appuntamenti nei teatri e il calendario è in continuo aggiornamento. Ildebutterà il 22 marzodal Teatro Donizetti a Bergamo per toccare l’intera penisola e riportare live sul palco la musica di, che nel corso dei decenni ha conquistato intere generazioni, sia da solista che con i Pooh. Da oggi, venerdì 10 dicembre, sono aperte le prevendite deisu Ticketone per tutte lepreviste in calendario, accusabili sia nei punti vendita fisici che online e ...