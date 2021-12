Premio Speciale Repower per l’Innovazione, vince il carpooling di Jojob (Di venerdì 10 dicembre 2021) É Jojob ad aggiudicarsi il Premio Speciale Repower per l’Innovazione: la vittoria è stata annunciata ieri nell’ambito dell’undicesima edizione del Premio per l’Innovazione 2-0-3-1, riconoscimento di cui quest’anno Repower è Main partner. Il Premio Speciale Repower per l’Innovazione è un riconoscimento espresso in servizi con un percorso di affiancamento e trasferimento di competenze della durata di un anno, di cui la startup vincitrice potrà beneficiare. Jojob Real Time carpooling è un servizio innovativo di carpooling per gli spostamenti pendolari lanciato nel 2015 da Bringme Srl Società Benefit, la società fondata nel 2013 a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Éad aggiudicarsi ilper: la vittoria è stata annunciata ieri nell’ambito dell’undicesima edizione delper2-0-3-1, riconoscimento di cui quest’annoè Main partner. Ilperè un riconoscimento espresso in servizi con un percorso di affiancamento e trasferimento di competenze della durata di un anno, di cui la startup vincitrice potrà beneficiare.Real Timeè un servizio innovativo diper gli spostamenti pendolari lanciato nel 2015 da Bringme Srl Società Benefit, la società fondata nel 2013 a ...

