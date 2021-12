Positivi ma con il green pass valido: in arrivo una norma per la revoca (temporanea) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ministero della Salute è al lavoro per modificare la normativa sul green pass, in modo che possa scattare la revoca temporanea della certificazione verde a chi è positivo (cosa che attualmente non avviene) Leggi su corriere (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ministero della Salute è al lavoro per modificare lativa sul, in modo che possa scattare ladella certificazione verde a chi è positivo (cosa che attualmente non avviene)

