I primi giorni in carcere di Ferrero | il messaggio alla squadra | la maglia della Sampdoria e la battuta sempre pronta

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Massimosi trova ina San Vittore dopo l’arresto per reati societari e bancarotta. E’ stato costretto a dimettersi anche da presidente. Non ha perso il buonumore, ma è triste perché non potrà assistere al derby contro il Genoa. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si trova trova da solo in una delle nove celle del primo piano: un ambiente spartano, sette metri quadrati con una brandina, un lavandino, il bagno e un piccolo televisore. E’ triste perché stasera non potrà assistere al derby contro il Genoa. Negli ultimiha ricevuto un pacco con una tuta e alcune maglietteche sono diventate la sua divisa nel reparto.è stato descritto tranquillo e scherzoso con tutti. Tramite i ...