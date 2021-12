Hanno stili completamente diversi (Di venerdì 10 dicembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto «Non c’è una scuola per regine e non resta che guardare al passato… ma con lo sguardo ai tempi che cambiano», ha detto Amalia d’Olanda al suo debutto nel Consiglio di Stato. La giovane principessa dutch ha appena compiuto 18 anni lo scorso 7 dicembre e in quanto erede al trono si è “guadagnata” un seggio dove potrà seguire ed esprimersi, se vorrà, anche sui progetti legislativi. Per il grande giorno è stata accompagnata dai genitori, Maxima d’Olanda e Willem-Alexander. Se la madre non ha derogato al suo amore per i colori accesi, Amalia, che ha i suoi stessi capelli biondi ma ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto «Non c’è una scuola per regine e non resta che guardare al passato… ma con lo sguardo ai tempi che cambiano», ha detto Amalia d’Olanda al suo debutto nel Consiglio di Stato. La giovane principessa dutch ha appena compiuto 18 anni lo scorso 7 dicembre e in quanto erede al trono si è “guadagnata” un seggio dove potrà seguire ed esprimersi, se vorrà, anche sui progetti legislativi. Per il grande giorno è stata accompagnata dai genitori, Maxima d’Olanda e Willem-Alexander. Se la madre non ha derogato al suo amore per i colori accesi, Amalia, che ha i suoi stessi capelli biondi ma ...

Advertising

AbeFontina : essere un disegnatore è seguire fin troppi profili nsfw perché ci sono certi artisti porno che hanno degli stili e… - giada_196 : @Emanuel08019510 concordo, io spero lo abbia fatto perché sa che sta per uscire e non voleva concludere l'esperienz… - Claudia_Cabrini : #LudovicoTersigni è stato criticato sin dal principio ma a mio parere è cresciuto tanto in questa sua prima edizion… - tiramisuxchri : RT @onlynieves_: che poi,non che voglia fare polemica,ma era ovvio che mattia fosse rimasto da solo era proprio squilibrata la cosa in prin… - solemnity4evah : RT @onlynieves_: che poi,non che voglia fare polemica,ma era ovvio che mattia fosse rimasto da solo era proprio squilibrata la cosa in prin… -