Advertising

SteZambro : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? - DNicola99 : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? - walt17372021 : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? - calciepugnii : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? - Gazzetta_it : “Grazie Kimi”. Il casco di Giovinazzi è un omaggio all’ultima di Raikkonen -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Kimi

Sempre sul casco il messaggio: ''. Insieme, Giovinazzi e Raikkonen hanno corso in Alfa Romeo per tre stagioni. Anche il pugliese lascerà la F1, ma non smetterà di correre, passando nel ...Sull'auto di Antonio il messaggio è 'di tutto, Antonio ', in omaggio al contributo del pilota italiano al team fin dal giorno del suo debutto. L'auto disarà invece caratterizzata dal ...Antonio Giovinazzi ha deciso di dedicare il suo ultimo casco in Formula 1 all'amico Kimi Raikkonen, che alla fine di questo weekend di gara di Yas Marina si ritirerà dal Circus iridato.Alfa Romeo F1, il saluto per Raikkonen e Giovinazzi. Dopo tre anni insieme, livrea dedicata sulle monoposto durante il Gran Premio di Abu Dhabi.