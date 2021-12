Covid, in Germania oltre 61mila contagi e 484 morti in 24 ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) E' ancora difficile la situazione in Germania sul fronte della pandemia. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati altri 61.288 nuovi casi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) E' ancora difficile la situazione insul fronte della pandemia. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati altri 61.288 nuovi casi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid, in Germania oltre 61mila contagi e 484 morti in 24 ore ...difficile la situazione in Germania sul fronte della pandemia. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati altri 61.288 nuovi casi di Covid ...

Franco svizzero sempre più forte contro l'euro, BNS guardinga? La recrudescenza del Covid in Europa da un lato e la diffusione della variante Omicron dall'altro ... Si tratta pur sempre del dato più alto dal novembre 2008, ma nulla al confronto del 6% di Germania e ...

Coronavirus ultime notizie. Germania: oltre 61mila nuovi contagi, 484 vittime Il Sole 24 ORE Variante Omicron, l’allarme del Ministro della salute tedesco: “Colpisce duramente i non vaccinati” Secondo il neo ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, bisogna accelerare con la campagna di vaccinazione contro la diffusione della variante ...

