Cane cade in un lago ghiacciato: così due agenti si tuffano per salvarlo – Video (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due agenti della Guardia civile spagnola si sono tuffati in un lago ghiacciato per salvare un Cane caduto nello specchio d’acqua. Il Video – diffuso dalla polizia spagnola – mostra le due guardie che, senza esitazione, si spogliano per entrare nel lago e, con l’aiuto di un bastone di legno per rompere il ghiaccio, riportano l’animale a riva, in salvo. Il Cane era rimasto bloccato per ore nel bacino idrico di Canfranc, ad Aragon, nella Spagna Orientale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Duedella Guardia civile spagnola si sono tuffati in unper salvare uncaduto nello specchio d’acqua. Il– diffuso dalla polizia spagnola – mostra le due guardie che, senza esitazione, si spogliano per entrare nele, con l’aiuto di un bastone di legno per rompere il ghiaccio, riportano l’animale a riva, in salvo. Ilera rimasto bloccato per ore nel bacino idrico di Canfranc, ad Aragon, nella Spagna Orientale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Cane cade in un lago ghiacciato: così due agenti si tuffano per salvarlo – Video - infoitestero : Cane cade in un lago di ghiaccio: salvato da due poliziotti - VIDEO - Amore4Zampe : Stava finendo in ipotermia: il recupero è estremo! ????? - DanBeraudo : @GORLA_SIMONA @cipe4ever Quello che cade giù mi sembra il cane adatto a @Sidda84 - Martinacodazzi_ : Spoiler #Hawkeye - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUELLA scena in cui kate cade dal tetto, porco… -