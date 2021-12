L’alleanza che accelera verso l’era dell’idrogeno

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dall’Australia al Cile, passando per la Germania, l’Italia, il Giappone, la Nuova Zelanda, il Portogallo, la Spagna e la Corea del Sud, gli investimenti nell’idrogeno verde sono in crescita. Entro il 2050, potrebbe arrivare a coprire fino al 25 per cento della domanda energetica mondiale, generando un mercato da 10 trilioni di dollari. «Il mondo ha urgente bisogno di sviluppare massicciamente soluzioni avanzate come questa», ha sottolineato Nigel Topping, high level champion for global climate action della Cop26 di Glasgow. «La visione e la leadership delle aziende può portare l’idrogeno verde lungo una traiettoria di crescita esponenziale per sostenere la ripresa economica e una profonda decarbonizzazione più velocemente delle attese». Considerato essenziale per la decarbonizzazione di processi a elevate emissioni come l’industria e il trasporto pesante, l’idrogeno verde viene ...