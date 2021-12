Improta: “Dal Napoli arrivano importanti aggiornamenti su Lozano” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Chucky ha abbandonato il campo dopo uno scontro di gioco Titti Improta, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Tutti in Europa”, programma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Chucky ha abbandonato il campo dopo uno scontro di gioco Titti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Tutti in Europa”, programma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Improta: “Dal Napoli arrivano importanti aggiornamenti su Lozano” Queste le sue parole: “Lozano è stato molto sfortunato ed è stato costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio. Dal Napoli, tuttavia, ci arrivano delle primissime not ...

Infortunio Lozano: arrivano le prime notizie dal Napoli L'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, è stato costretto a uscire dal campo nel corso della partita degli azzurri contro il Leicester.

