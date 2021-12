D’Aversa: «Stimo Ferrero, come presidente e uomo. La Samp sta dimostrando compattezza» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa presentando il derby di domani contro il Genoa. Ha iniziato l’incontro con i giornalisti parlando dell’arresto del presidente Massimo Ferrero. “Prima di rispondere alle vostre domande, vorrei fare alcune riflessioni. In questo momento sembra tutto nero ma c’è la volontà da parte mia è di vedere le cose a colori. La prima riflessione è al presidente Massimo Ferrero, per cui provo stima professionale e umana, e spero che questa situazione si risolva velocemente. La seconda la voglio fare per la Sampdoria, inteso come club. In questi giorni stanno dimostrando compattezza e di questo sono davvero orgoglioso di essere allenatore della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tecnico delladoria, Roberto, ha parlato in conferenza stampa presentando il derby di domani contro il Genoa. Ha iniziato l’incontro con i giornalisti parlando dell’arresto delMassimo. “Prima di rispondere alle vostre domande, vorrei fare alcune riflessioni. In questo momento sembra tutto nero ma c’è la volontà da parte mia è di vedere le cose a colori. La prima riflessione è alMassimo, per cui provo stima professionale e umana, e spero che questa situazione si risolva velocemente. La seconda la voglio fare per ladoria, intesoclub. In questi giorni stannoe di questo sono davvero orgoglioso di essere allenatore della ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @napolista: D’Aversa: «Stimo Ferrero, come presidente e uomo. La Samp sta dimostrando compattezza» In conferenza stampa: «Mi rivolgo ai… - napolista : D’Aversa: «Stimo Ferrero, come presidente e uomo. La Samp sta dimostrando compattezza» In conferenza stampa: «Mi r… -