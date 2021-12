Can Yaman sulle mancate nozze con Diletta | Il tristissimo retroscena dopo mesi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Can Yaman e Diletta, una coppia bella e innamorata, pronta al grande passo. Ma qualcosa è andato storto e infatti, solo adesso, spunta fuori la verità. Can Yaman e Diletta Leotta-AltranotiziaCan Yaman e Diletta Leotta sono ormai due veterani del mondo dello showbiz. Lui è un attore turco e sex symbol, conosciuto in Italia per la soap opera Daydreamer, accanto a Demet Ozdemir, lei conduttrice e, tra le molteplici esperienze, figura anche Sanremo 2020, accanto ad Amadeus. Una coppia che ha dominato le pagine dei rotocalchi quest’estate. Infatti, si sono conosciuti sui social ed è bastato un incontro a Roma per far scoccare la scintilla. Da quel momento non si sono più lasciati e lei è volata perfino in Turchia a conoscere la sua nuova famiglia, in vista delle imminenti ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Can, una coppia bella e innamorata, pronta al grande passo. Ma qualcosa è andato storto e infatti, solo adesso, spunta fuori la verità. CanLeotta-AltranotiziaCanLeotta sono ormai due veterani del mondo dello showbiz. Lui è un attore turco e sex symbol, conosciuto in Italia per la soap opera Daydreamer, accanto a Demet Ozdemir, lei conduttrice e, tra le molteplici esperienze, figura anche Sanremo 2020, accanto ad Amadeus. Una coppia che ha dominato le pagine dei rotocalchi quest’estate. Infatti, si sono conosciuti sui social ed è bastato un incontro a Roma per far scoccare la scintilla. Da quel momento non si sono più lasciati e lei è volata perfino in Turchia a conoscere la sua nuova famiglia, in vista delle imminenti ...

