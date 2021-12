Bologna, Arnautovic non rientra: allenamento differenziato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bologna - Ancora un allenamento differenziato per Marko Arnautovic , che a Casteldebole prosegue il suo percorso di ripresa dopo il problema muscolare accusato contro la Roma . Il numero 9 del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021)- Ancora unper Marko, che a Casteldebole prosegue il suo percorso di ripresa dopo il problema muscolare accusato contro la Roma . Il numero 9 del ...

Advertising

Luxgraph : Bologna, dubbio Arnautovic col Torino: l'austriaco ancora a parte - sportli26181512 : Bologna, Arnautovic non rientra: allenamento differenziato: I rossoblù sperano di recuperare l'austriaco per la sfi… - Toro_News : ?? | L'AVVERSARIA #Arnautovic non ha svolto l'allenamento con i compagni ed è in dubbio per la partita di domenica… - Vitto2012 : @Smgii1908 A Bologna hanno Arnautovic - toropuntoit : #Bologna, ancora problemi per #Arnautovic: non recupera per il #Toro -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Arnautovic Bologna, Arnautovic non rientra: allenamento differenziato BOLOGNA - Ancora un allenamento differenziato per Marko Arnautovic , che a Casteldebole prosegue il suo percorso di ripresa dopo il problema muscolare accusato contro la Roma . Il numero 9 del ...

Arnautovic: 'Il Bologna come l'Atalanta. Piano piano ' ...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Arnautovic (getty images) tutte le notizie di bologna arnautovic Leggi i ...

Bologna, Arnautovic ancora a parte: “Sinisa e il progetto mi hanno convinto” L'attaccante austriaco non ha svolto l'allenamento con i compagni ed è in dubbio per la partita di domenica contro il Torino ...

Fuochi: “Senza Arnautovic c’è qualche problema. Virtus ed Effe? Ecco come la penso” “La Fiorentina ha vinto meritatamente, ha vinto la squadra migliore. Il Bologna senza Arnautovic ha dimostrato di avere qualche problema in attacco, alcuni giocatori mi sono sembrati stanchi. Le pross ...

- Ancora un allenamento differenziato per Marko, che a Casteldebole prosegue il suo percorso di ripresa dopo il problema muscolare accusato contro la Roma . Il numero 9 del ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)(getty images) tutte le notizie diLeggi i ...L'attaccante austriaco non ha svolto l'allenamento con i compagni ed è in dubbio per la partita di domenica contro il Torino ...“La Fiorentina ha vinto meritatamente, ha vinto la squadra migliore. Il Bologna senza Arnautovic ha dimostrato di avere qualche problema in attacco, alcuni giocatori mi sono sembrati stanchi. Le pross ...