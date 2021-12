Zendaya: “Vorrei girare un film sulla storia d’amore di due ragazze nere” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Zendaya, che adesso è impegnata nella promozione del cinecomic Spider-Man: No Way Home, ha rivelato di aver intenzione di girare un film sulla storia d'amore di due ragazze nere. Zendaya è inarrestabile: dopo essere diventata la donna più giovane a vincere un Emmy come migliore attrice in una serie drammatica per Euphoria, la venticinquenne ha rivelato di voler girare un film tutto suo che narri la storia d'amore di due ragazze nere, durante il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home. Durante un'intervista, pubblicata da Interview Magazine, con il suo co-protagonista di Euphoria, Colman Domingo, Zendaya ha dichiarato: "L'idea di provare a dirigere ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021), che adesso è impegnata nella promozione del cinecomic Spider-Man: No Way Home, ha rivelato di aver intenzione diund'amore di dueè inarrestabile: dopo essere diventata la donna più giovane a vincere un Emmy come migliore attrice in una serie drammatica per Euphoria, la venticinquenne ha rivelato di voleruntutto suo che narri lad'amore di due, durante il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home. Durante un'intervista, pubblicata da Interview Magazine, con il suo co-protagonista di Euphoria, Colman Domingo,ha dichiarato: "L'idea di provare a dirigere ...

Advertising

chiadybala : RT @ir0nheart_: Zendaya in un’intervista: per quanto riguarda gli spoilers… vorrei non aver saputo della morte di iron man ?? prima che usci… - sm4ll_talk : RT @ir0nheart_: Zendaya in un’intervista: per quanto riguarda gli spoilers… vorrei non aver saputo della morte di iron man ?? prima che usci… - versoblio : RT @ir0nheart_: Zendaya in un’intervista: per quanto riguarda gli spoilers… vorrei non aver saputo della morte di iron man ?? prima che usci… - lak3_of_fire : RT @ir0nheart_: Zendaya in un’intervista: per quanto riguarda gli spoilers… vorrei non aver saputo della morte di iron man ?? prima che usci… - ChiaraBary : RT @ir0nheart_: Zendaya in un’intervista: per quanto riguarda gli spoilers… vorrei non aver saputo della morte di iron man ?? prima che usci… -