Sport in tv oggi mercoledì 8 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una nuova giornata tutta da vivere su OA, quella di quest’). Tanto volley in primo piano con la SuperLega in azione per il turno infrasettimanale, il Mondiale per club con Trento e Civitanova e la Champions League femminile con Monza. A proposito di Champions League di scena anche la massima competizione per squadre continentale con la Juventus e l’Atalanta in campo per imporsi e soprattutto per gli orobici sarà importante in chiave qualificazione. Champions anche nella sua versione femminile con la Juventus Women che affronterà il Chelsea in una super sfida. Guarda la Champions League di calcio femminile in esclusiva su DAZN Di seguito ilseguire il singolo evento in tv: CALENDARIOIN TV ...