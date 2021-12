Nedved shock sul giocatore della Juve | “Non riusciamo a farlo giocare!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity, il vice-presidententus, Pavel, ha trattato diversi temi, primo tra tutti il mercatosocietà bianconera: “Non credo che cambierà qualcosa a gennaio, siamo vigili e attenti ma dobbiamo dare il giusto tempo all’allenatore per fare le scelte e dare opportunità a tutti”. In seguito, rispondendo ad una domanda sulla situazione difficile di Aaron Ramsey, si è espresso così: “È un ragazzo sfortunato: in Nazionale ha fatto gol e belle prestazioni, con noi non riesce. Lui sfortunato con noi, noi sfortunati con lui, nongiocare“. Ramsey,, mercatoUltima, ma non per importanza, la questione del rinnovo di Dybala, riguardo alla quale la “furia ceca” ha voluto precisare la situazione e ...