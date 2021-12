Alex Belli resta al GF VIP e chiede di tutelare la sua storia con Soleil

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giornata di confessioni pernella casa del Grande Fratello VIP 6 quella di ieri. Lo avevamo lasciato con le valigie da fare, lo ritroviamo con una lettera scritta pere una nuova intenzione: quella di continuare a giocare. I telespettatori a dire il vero non avevano nessun dubbio: non hanno mai preso in considerazione il fatto che alla fine della fieralasciasse la casa. E infatti l’attore proprio ieri ha spiegato ai motivi per i quali ha deciso di rimanere, spiegando anche anche che ha chiesto agli autori di avere maggiori tutele. Che cosa significa, non è dato saperlo ma immaginiamo una richiesta che può avere a che fare con le immagini da mandare in onda.al GF VIP 6 anche ...