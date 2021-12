Ragazza precipita dal soffitto e atterra in un supermercato davanti agli occhi increduli della titolare (Di martedì 7 dicembre 2021) Un improvviso cedimento del pavimento ha fatto precipitare una Ragazza dal soffitto di un market, cadendo sugli scaffali delle bevande. L’incidente è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza Finire dentro a un supermercato cadendo dall’alto? È successo in Cina dove una Ragazza è letteralmente precipitata dalla sua abitazione al piano di sotto finendo contro L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 7 dicembre 2021) Un improvviso cedimento del pavimento ha fattore unadaldi un market, cadendo sugli scaffali delle bevande. L’incidente è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza Finire dentro a uncadendo dall’alto? È successo in Cina dove unaè letteralmenteta dalla sua abitazione al piano di sotto finendo contro L'articolo NewNotizie.it.

