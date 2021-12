Prima alla Scala: standing ovation per Mattarella, e nel teatro gridano «Bis!». Al Macbeth 12 minuti di applausi, regia contestata (Di martedì 7 dicembre 2021) Grande serata a Milano per la Prima della Scala, col 'Macbeth' di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly, settantesimo "evento" da quando... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 dicembre 2021) Grande serata a Milano per ladella, col '' di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly, settantesimo "evento" da quando...

Advertising

milly_carlucci : Oltre 3 minuti e mezzo di applausi per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ??. Standing ovation alla… - Inter : ?? | WARM UP Manca sempre meno alla prima di #RealInter ? #RealInter #UCL #ForzaInter #RealMadridInter - ilriformista : Applausi scroscianti per #Mattarella, una standing ovation da cinque minuti alla #PrimaScala di Milano: dalla plate… - laMasthra : @MilaSpicola È per questo motivo che urge una riforma dei criteri di valutazione anche alla secondaria di primo gra… - Sabrina32085907 : RT @assoaeroarma: #AAA #Calendario2022 Il Presidente Nazionale Generale #GiulioMainini consegna la tessera di socio ad honorem al Capo di… -