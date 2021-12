LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: meno di 20 minuti per 15 mosse a disposizione del campione in carica (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 16:21 Adesso f3 potrebbe consentire a Nepomniachtchi di tenere fuori dal gioco il Cavallo in via temporanea, spedendolo in h6. 16:20 h5 26. Axb7 Ta4. 16:19 E cambio delle Donne è. 24… Dxe1 25. Txe1. 16:17 Opzione più sicura per Carlsen ora è il cambio delle Donne. E ha meno di 20 minuti adesso. 16:15 24. De1. 16:14 In situazione precaria, Carlsen pone un problema a Nepomniachtchi, che ha ora la preferenza con la cattura di pedone di questo Cavallo. E difatti lo fa: 23. dxe5 Cg4. 16:13 Intanto scende a 22 minuti e 13 il tempo di Carlsen quando muove 22… Cxe5. 16:11 Una spiegazione di Jonathan Tisdall circa ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:16:21 Adesso f3 potrebbe consentire adi tenere fuori dal gioco il Cavallo in via temporanea, spedendolo in h6. 16:20 h5 26. Axb7 Ta4. 16:19 E cambio delle Donne è. 24… Dxe1 25. Txe1. 16:17 Opzione più sicura perora è il cambio delle Donne. E hadi 20adesso. 16:15 24. De1. 16:14 In situazione precaria,pone un problema a, che ha ora la preferenza con la cattura di pedone di questo Cavallo. E difatti lo fa: 23. dxe5 Cg4. 16:13 Intanto scende a 22e 13 il tempo diquando muove 22… Cxe5. 16:11 Una spiegazione di Jonathan Tisdall circa ...

