GF Vip 6: Soleil Sorge e Aldo Montano abbandonano il reality?

Non tutti i concorrenti della Casa hanno preso bene il prolungamento del gioco oltre il 13 dicembre 2021. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta riflettendo se uscire, mentre l'atleta è sicuro: "Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale".

