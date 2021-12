Roma, in coda per la terza dose: tutti diventano virologi (Di lunedì 6 dicembre 2021) In coda al centro vaccinale di Casal De Merode, un paio di domeniche fa, quando ancora si facevano gli (traduzione per chi vuole concedersi il lusso di parlare italiano: 'vaccinazioni senza ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Inal centro vaccinale di Casal De Merode, un paio di domeniche fa, quando ancora si facevano gli (traduzione per chi vuole concedersi il lusso di parlare italiano: 'vaccinazioni senza ...

Advertising

LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Traffico - Diramazione Roma Nord ?????? Coda di 3 km tra Settebagni e Bivio Raccordo Anulare > Roma… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Nord ?? G.R.A. CODA di 3 km per manifestazione tra Settebagni e B… - MyWayASPI : Ore 08:56 06/12/2021 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Nord ?? G.R.A. CODA di 3 km per congestione v… - alecsieyBack : se provo ad accendere domani mattina ci sarà tutta roma in coda zioporco #SpiderManNoWayHome - infoitsalute : Roma, in coda per la terza dose: tutti diventano virologi -