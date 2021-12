Pioli: “Abbiamo una sola possibilità: battere una delle squadre più forti al mondo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita di domani sera tra Milan e Liverpool Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stefano, allenatore rossonero, ha rilasciatodichiarazioni in vista della partita di domani sera tra Milan e Liverpool

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'L'abbiamo vissuta con grande sconforto, conosco lo spessore di #Kjaer e la sua presenza all'… - TOSADORIDANIELA : RT @irepoc85: 'Assenze? Possiamo piangerci addosso o unirci e cercare di superare le difficoltà come squadra. Siamo sicuri che abbiamo scel… - Livia_DiGioia : RT @irepoc85: 'Assenze? Possiamo piangerci addosso o unirci e cercare di superare le difficoltà come squadra. Siamo sicuri che abbiamo scel… - CCokina12 : RT @irepoc85: 'Assenze? Possiamo piangerci addosso o unirci e cercare di superare le difficoltà come squadra. Siamo sicuri che abbiamo scel… - robpisa2 : RT @irepoc85: 'Assenze? Possiamo piangerci addosso o unirci e cercare di superare le difficoltà come squadra. Siamo sicuri che abbiamo scel… -