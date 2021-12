I Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo | questa è la 25esima volta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo 25 edizioni e 25 canzoni dalla vittoria del 97, inon riescono nuovamente a salire sul palco più famoso d’Italia. Lo sfogo dei due cantanti su Facebook riporta a galla tensioni che vanno avanti da ben 25 anni “Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutiveoni deidaldi.” Così inizia il post sulla pagina Facebook ufficiale dei. “Rolling Stones Italia e molte altre testate rimbalzarono la notizia, fino ad RTL News pochi giorni fa…Oggi sono 25 i brani e 25 leoni dal, malascio parlare le persone.”. Il post viene scritto in seguito all’annuncio di Amadeus e del Tg1 sui 22 Big selezionati per il ...

invece iche trionfarono con il brano "Fiumi di parole" nel 1997. © RIPRODUZIONE VIETATAAll'Eurovision Song Contest poi isfiorarono il podio, classificandosi quarti. Sembrava, quindi, che la strada fosse stata spianata ben bene, invece da allora, i riflettori si sono spenti. "...Possibile che anche questa volta i Jalisse siano stati esclusi dal festival di Sanremo? Ancora una volta per il 24esimo anno consecutivo Fabio e Alessandra non potranno salire sul palco dell’Ariston.I Jalisse sono stati esclusi da Sanremo per la 25esima volta. Nel lungo sfogo sui social pubblicano il testo del brano proposto ...