Giuseppe Conte | declina la candidatura alle suppletive di Roma | ' Devo fare ancora molto per il M5s'

Advertising

HuffPostItalia : Carlo Calenda si candida a Roma contro Giuseppe Conte - ItaliaViva : ????? 'Se nel collegio Roma1 il #Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida #Conte,… - Patty_LAbbate : #M5S: CONFERENZA STAMPA CONTE ALLE 18 Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Il presidente del M5S Giuseppe Conte terrà una con… - phildancefc : RT @Avv_Natalina: Peggio di Razzi“fatti li cazzi tua”,c’è #Conte che ha svenduto il M5S,aiutato da una banda di parlamentari sciancati. Sta… - Laila76913893 : RT @ottogattotto: Giuseppe #Conte è perplesso. Un attimo di raccoglimento poi potete ridere. -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Una candidatura durata meno di un gatto sull'Aurelia, per restare in tema con l'ambiente romano. Quella dialle suppletive del collegio 1 di Roma , lasciato libero dal neo sindaco della Capitale Roberto Gualtieri , è stata una candidatura lampo spinta probabilmente più dagli alleati del ..., leader del Movimento 5 stelle , declina l'invito del Pd a candidarsi alle suppletive di Roma . In conferenza stampa, il leader pentastellato, ha spiegato ai giornalisti di aver capito ..."Dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s. Non mi è possibile dedicarmi ad altro". Lo ha ...Il governo è impegnato nella formulazione di una riforma al sistema giuridico italiano. Un tema caldo su cui si scontrano le differenti posizioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. A se ...