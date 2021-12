Domenica In: Mariotto fa infuriare Mara Venier (Di lunedì 6 dicembre 2021) Momenti di tensione in studio a Domenica In tra Mara Venier e Guillermo Mariotto quando Rossella Erra, tra gli opinionisti fissi di Ballando con le stelle ha raccontato di sua madre morta, del dolore provato e dell’aiuto ricevuto da Maria De Filippi. Parole che hanno fatto sogghignare il giudice di Rai 1 tra l’indignazione di zia Mara… La risata di Guillermo Mariotto sul racconto di Rossella Erra non è piaciuta a Mara Venier. Una risata che ha mandato su tutte le furie la conduttrice di Domenica In. Inevitabile a dire il vero. Il giudice di Ballando con le stelle non è riuscito a controllarsi, mancando così di rispetto non solo all’opinionista popolare di Milly Carlucci ma anche alla padrona di Casa del pomeriggio di Rai 1. Ospite in ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Momenti di tensione in studio aIn trae Guillermoquando Rossella Erra, tra gli opinionisti fissi di Ballando con le stelle ha raccontato di sua madre morta, del dolore provato e dell’aiuto ricevuto da Maria De Filippi. Parole che hanno fatto sogghignare il giudice di Rai 1 tra l’indignazione di zia… La risata di Guillermosul racconto di Rossella Erra non è piaciuta a. Una risata che ha mandato su tutte le furie la conduttrice diIn. Inevitabile a dire il vero. Il giudice di Ballando con le stelle non è riuscito a controllarsi, mancando così di rispetto non solo all’opinionista popolare di Milly Carlucci ma anche alla padrona di Casa del pomeriggio di Rai 1. Ospite in ...

