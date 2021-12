Cagliari Torino 0-1 LIVE | granata in vantaggio nella prima frazione – INTERVALLO

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi0-1 MOVIOLA Massimi fischia l’inizio, partiti! 4? Occasione– Punizione di Brekalo con Bremer che di testa sfiora solo la sfera a pochi passi dalla porta 8? Grassi al volo – Schema da calcio d’angolo che libera Grassi al tiro, la palla è murata dal compagno Keita 17? Bremer di testa – Cross di Lukic su cui arriva il difensore, la palla termina alta sopra la porta di Cragno 18? Ammonizione– Giallo ...

Non è ancora terminata la 16esima giornata di campionato. La sfida tra Empoli e Udinese si conclude 3 - 1. In campo ora(partita trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Empoli - Udinese approfondimento Serie A: vincono ...Sintesi0 - 1 MOVIOLA Massimi fischia l'inizio, partiti! 4 Occasione ...CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres ... Ceter. Allenatore: Mazzarri. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disposizione: ...C’è un caso di gol dubbio in Cagliari-Torino, ultima partita della giornata al fantacalcio. Sul tiro di Pobega dalla distanza Cragno non respinge bene, Sanabria si avventa subito sul pallone. Arriva ...