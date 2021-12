Australian Open 2022: Bianca Andreescu fuori dalla entry list (Di lunedì 6 dicembre 2021) È notizia di oggi, 6 dicembre, la mancata presenza di Bianca Andreescu nella entry list dell’Australian Open 2022. Il torneo si disputerà come da tradizione al Melbourne Park, e per il 2022 nelle date dal 17 al 30 gennaio. Per l’edizione 2022 appunto, l’organizzazione del torneo ha vietato l’iscrizione a tutti i giocatori che non saranno vaccinati con doppia dose almeno entro il giorno d’apertura. Il caso Andreescu, una delle atlete novax della WTA, è molto simile a quello di Novak Djokovic. Il detentore del titolo maschile infatti, apertamente novax, al momento non sarà anche lui al via del torneo per la sua mancata approvazione a vaccinarsi. La tennista canadese, vincitrice dello Us Open 2019, ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) È notizia di oggi, 6 dicembre, la mancata presenza dinelladell’. Il torneo si disputerà come da tradizione al Melbourne Park, e per ilnelle date dal 17 al 30 gennaio. Per l’edizioneappunto, l’organizzazione del torneo ha vietato l’iscrizione a tutti i giocatori che non saranno vaccinati con doppia dose almeno entro il giorno d’apertura. Il caso, una delle atlete novax della WTA, è molto simile a quello di Novak Djokovic. Il detentore del titolo maschile infatti, apertamente novax, al momento non sarà anche lui al via del torneo per la sua mancata approvazione a vaccinarsi. La tennista canadese, vincitrice dello Us2019, ha ...

