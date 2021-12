Spalletti: «Buona prestazione contro una squadra forte, rammarico per la sconfitta» (Di domenica 5 dicembre 2021) “Mi dà fastidio la sconfitta, perché secondo me la squadra ha fatto una buonissima partita, comportandosi da squadra vera. E l’Atalanta ha vinto la partita contro una squadra vera. Abbiamo avuto molte situazioni per fare gol, c’è un po’ di rammarico perché avevamo il timore di non essere all’altezza. Invece lo siamo stati. Loro sono una squadra forte, gli vanno fatti i complimenti per il grande lavoro che stanno facendo. Hanno fisicità, hanno tecnica, stasera sulle palle inattive avevamo paura, contro di loro per differenza di altezza eravamo improponibili, invece anche lì ci siamo comportati bene”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, a Dazn dopo la sconfitta casalinga con l’Atalanta ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “Mi dà fastidio la, perché secondo me laha fatto una buonissima partita, comportandosi davera. E l’Atalanta ha vinto la partitaunavera. Abbiamo avuto molte situazioni per fare gol, c’è un po’ diperché avevamo il timore di non essere all’altezza. Invece lo siamo stati. Loro sono una, gli vanno fatti i complimenti per il grande lavoro che stanno facendo. Hanno fisicità, hanno tecnica, stasera sulle palle inattive avevamo paura,di loro per differenza di altezza eravamo improponibili, invece anche lì ci siamo comportati bene”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano, a Dazn dopo lacasalinga con l’Atalanta ...

