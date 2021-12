Napoli, ora serve il miglior Zielinski. La media gol è incoraggiante (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Napoli ha tante assenze e si aggrappa si calciatori con Piotr Zielinski per superare il momento di difficoltà in campionato ed Europa. Luciano Spalletti ha dovuto giocare con l’Atalanta senza sei uomini importanti, di cui cinque titolari quasi inamovibili. Al momento solo Anguissa e Insigne sono vicini al rientro, mentre per Fabian Ruiz i tempi sono più lunghi. Ancora più lungo il recupero di Koulibaly e Osimhen che possono tornare a gennaio, forse a febbraio se andranno a giocare in Coppa d’Africa. Zielinski super Ed allora bisogna aggrapparsi ai calciatori che ci sono senza recriminare più di tanto. Spalletti sta mettendo in pratica questo credo e va avanti. Così ha rispolverato Mertens prima punta, che lo ha già ripagato con 5 gol. 5 reti le ha segnate anche Zielinski, che da quando gioca sulla trequarti ha ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilha tante assenze e si aggrappa si calciatori con Piotrper superare il momento di difficoltà in campionato ed Europa. Luciano Spalletti ha dovuto giocare con l’Atalanta senza sei uomini importanti, di cui cinque titolari quasi inamovibili. Al momento solo Anguissa e Insigne sono vicini al rientro, mentre per Fabian Ruiz i tempi sono più lunghi. Ancora più lungo il recupero di Koulibaly e Osimhen che possono tornare a gennaio, forse a febbraio se andranno a giocare in Coppa d’Africa.super Ed allora bisogna aggrapparsi ai calciatori che ci sono senza recriminare più di tanto. Spalletti sta mettendo in pratica questo credo e va avanti. Così ha rispolverato Mertens prima punta, che lo ha già ripagato con 5 gol. 5 reti le ha segnate anche, che da quando gioca sulla trequarti ha ...

