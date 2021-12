Sabrina Salerno a Ballando del 4 dicembre 2021 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’ottava puntata dicon le Stelledi stasera, 4, in onda su Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la coppia formata dalla cantante e showgirl, mito degli anni ’80-’90, e dallo storico ballerino del programma Samuel Peron. La coppia ha ballato un Quick Step sulle note di Via con me di Paolo Conte.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Qualche piccola imprecisione, ma la coreografia era particolarmente difficile e sicuramente la performance è stata ottima. Molti i complimenti da parte della giuria, ...