Jim Ross: “Se Roman Reigns è il n.1 in WWE, il merito è di Paul Heyman” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il turn heel di Roman Reigns è stato un avvenimento epocale, in casa WWE. La Superstar samoana non ha mai convinto come top face, ritenuto dai più troppo piatto e noioso, ma il suo drastico cambiamento lo ha reso uno degli heel migliori della storia recente di Stamford. Ma il vero capolavoro è stata la partnership con Paul Heyman. Il sodalizio ancora dura, e non ci sono avvisaglie di uno split, anche perché, secondo qualcuno, gran parte dei meriti del successo del Tribal Chief è proprio grazie al suo Consigliere Speciale. “Heyman è la migliore arma di Reigns” Parlando al Grilling JR, Jim Ross ha speso grandi parole per il “Mad Genius” elogiandone il grande lavoro a fianco del Tribal Chief: “Heyman ha un grande fiuto per il talento. Lo ha ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 dicembre 2021) Il turn heel diè stato un avvenimento epocale, in casa WWE. La Superstar samoana non ha mai convinto come top face, ritenuto dai più troppo piatto e noioso, ma il suo drastico cambiamento lo ha reso uno degli heel migliori della storia recente di Stamford. Ma il vero capolavoro è stata la partnership con. Il sodalizio ancora dura, e non ci sono avvisaglie di uno split, anche perché, secondo qualcuno, gran parte dei meriti del successo del Tribal Chief è proprio grazie al suo Consigliere Speciale. “è la migliore arma di” Parlando al Grilling JR, Jimha speso grandi parole per il “Mad Genius” elogiandone il grande lavoro a fianco del Tribal Chief: “ha un grande fiuto per il talento. Lo ha ...

