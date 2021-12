Bologna | Vignato | «La posizione preferita è che preferisco giocare»

Leggi su calcionews24

Emanuel Vignato, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa insieme a Sinisa Mihajlovic. «Cerco di fare sempre il meglio ogni volta che scendo in campo, per dare il meglio per la squadra, cercando di contribuire nel modo migliore. Ruolo preferito? Come potete vedere sto giocando in diversi ruoli e questo mi sta facendo crescere e sono contento». FIORENTINA – «È un ricordo bellissimo che porterò con me. Difficile che possa realizzare altri tre assist come nella passata stagione, sarebbe bello poter farne anche solo uno».