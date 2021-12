(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dellaSistemi. Si comunica che nella giornata disono previste 2: Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Corso Giuseppe Garibaldi altezza civico n° 230, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 14.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: – Corso Giuseppe Garibaldi dal civico n° 2014 al civico n° 234 – Via Velia dal civico n° 10 al civico n° 24 Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Roma altezza civico n° 114, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 13.00 alle ore 19.30, alla seguente strada e traverse limitrofe: – Via ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, 2 sospensioni idriche programmate per lunedì 6 dicembre ** - salernonotizie : A Salerno lunedì 2 sospensioni idriche programmate, ecco le strade interessate - tvoggi : SALERNO, SOSPENSIONI IDRICHE NEI QUARTIERI TORRIONE E CALENDA Nella giornata di lunedì 29 novembre sono previste 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sospensioni

anteprima24.it

Lunedì 29 novembre sono previste 2idriche acittà. In particolare, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Leonardo Guerriero, all'altezza del civico n° 1, verrà sospesa l'erogazione idrica ...LaSistemi comunica che nella giornata di lunedì 29 novembre sono previste 2idriche: Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Leonardo Guerriero altezza civico ...Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai successiv ...Lunedì 6 dicembre la presentazione del conto preventivo 2022 dell'ODCEC Salerno. Gli iscritti potranno inviare via mail le richieste di intervento o porre domande via chat ...