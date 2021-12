Covid, Crisanti a La7: “Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “I non vaccinati rischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna. Sono convinto di quanto detto dal ministro della sanità tedesca: alla fine di uno o due anni ci saranno guariti, vaccinati o deceduti”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti, intervistato in collegamento da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Secondo Crisanti “con la nuova variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati” video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “I nonrischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna. Sono convinto di quanto detto dal ministro della sanità tedesca: alla fine di uno o due anni ci saranno guariti,o deceduti”. Sono le parole del virologo Andrea, intervistato in collegamento da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Secondo“con la nuovanon c’èper i non” video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

