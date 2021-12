Così nell’area Mena aumentano piano i diritti delle donne

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una sentenza emessa in questi giorni dal tribunale di Francoforte restituisce parziale giustizia a una vicenda che racconta come sotto alcune mentalità (più difficile chiamarle “culture”, ma tant’è) lesiano ancora considerare qualcosa di diverso dagli uomini. La vicenda è quella del ventinovenne miliziano baghdadista iracheno (e alla sua compagna tedesca) che lasciò morire di sete e caldo una bambina yazida di cinque anni a Shingal, dove lo Stato islamico nel 2014 piombò occupando il territorio sotto la furia ideologica del Califfato stuprando persone e cose che si trovava di fronte. Le yazide (di tutte le età) vittime di genocidio sono un esempio straziante e parossisticodisparità subite dallein alcune parti del mondo. “La pace senza, senza minoranze, senza inclusività non può avere ...