Lazio Udinese 3-3 LIVE: biancocelesti in 10, espulso Patric (Di giovedì 2 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Udinese 3-3 MOVIOLA 1? Inizia il match 7? Prova a spingere la Lazio, l’Udinese si chiude e riparte 9? Primo tiro della partita – Milinkovic ci prova dopo una mischia il suo tiro e debole e centrale, facile per Silvestri 12? Tiro Lazio – Ci prova Lazzari dalla distanza, il suo tiro finisce ampiamente alto 16? GOL DELL’Udinese – Dopo un’azione insistita Beto riesce a battere Reina con un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-3 MOVIOLA 1? Inizia il match 7? Prova a spingere la, l’si chiude e riparte 9? Primo tiro della partita – Milinkovic ci prova dopo una mischia il suo tiro e debole e centrale, facile per Silvestri 12? Tiro– Ci prova Lazzari dalla distanza, il suo tiro finisce ampiamente alto 16? GOL DELL’– Dopo un’azione insistita Beto riesce a battere Reina con un ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - Giulia_DT : C'è Lazio Udinese ma non si c'è traccia dei tifosi. Rega mi mancate, dove vi siete cacciati? Qui è tutto vuoto - giampdisan : L'ottusità del var spiegata facile: l'arbitro non dà un angolo chiaro all'Udinese. Gli dicono di aspettare per la r… - StatsfootDps06 : #SerieA Goal Lazio Lazio 3-3 Udinese ???Milinkovic-Savic 56' - Udinese_1896 : #LazioUdinese 3-3 57' - Attenzione, altra svolta del match: espulso Patric che, già ammonito, trattiene Success ch… -