Gimbe, crescono i casi Covid: in una settimana +25% e i ricoveri nelle intensive aumentano del 22% (Di giovedì 2 dicembre 2021) In risalita anche i decessi del 14% secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione. Sul fronte vaccini +52% per le terze dosi e +35% per le prime: a livello nazionale copertura del richiamo è del 31,8% Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) In risalita anche i decessi del 14% secondo il monitoraggiole della Fondazione. Sul fronte vaccini +52% per le terze dosi e +35% per le prime: a livello nazionale copertura del richiamo è del 31,8%

