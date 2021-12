Uomini e Donne, il compleanno di Tina Cipollari e le strane sensazioni di Isabella Ricci (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il primo giorno di dicembre a Uomini e Donne è cominciato in maniera particolare. Innanzitutto l'attenzione si è riversata sulla festeggiata Tina Cipollari. Gemma, invece, continua a non essere presente in studio a causa della positività al Coronavirus, ma la sua è soltanto un'assenza fisica. Attraverso il collegamento da casa sua, Gemma Galgani ha avuto modo di partecipare attivamente al dating show di Canale 5. Nella puntata del 1° dicembre si è festeggiato il compleanno di Tina Cipollari. La dama le ha cantato 'Tanti auguri', anche se l'opinionista bionda voleva sentire il brano francese 'Je t'aime'. L'atmosfera si è surriscaldata un po' quando i fari delle telecamere si sono puntati su Isabella Ricci. Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il primo giorno di dicembre aè cominciato in maniera particolare. Innanzitutto l'attenzione si è riversata sulla festeggiata. Gemma, invece, continua a non essere presente in studio a causa della positività al Coronavirus, ma la sua è soltanto un'assenza fisica. Attraverso il collegamento da casa sua, Gemma Galgani ha avuto modo di partecipare attivamente al dating show di Canale 5. Nella puntata del 1° dicembre si è festeggiato ildi. La dama le ha cantato 'Tanti auguri', anche se l'opinionista bionda voleva sentire il brano francese 'Je t'aime'. L'atmosfera si è surriscaldata un po' quando i fari delle telecamere si sono puntati sue ...

