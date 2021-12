Il latte fritto | un dolce genovese antico e goloso perfetto a Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilè untipico del Nord Italia, per la precisione dell’entroterra ligure e più nel dettaglio, dove viene preparato con solerzia soprattutto in occasione delle feste natalizie. Si tratta di una ricetta antica, appartenente al filone “povero”: pochi ingredienti, semplici da reperire e soprattutto molto diffusi nelle dispense contadine. La versione che vi proponiamo noi di Non Solo Riciclo prevede anche la presenza di un pizzico di cannella per profumare questo dessert delizioso e regalargli una veste sofisticata. Potrete così offrirlo in pompa magna al termine di una cena raffinata con ospiti esigenti per regalare loro un’esperienza gustativa di altissimo livello. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Il: ingredienti e preparazione Per ...