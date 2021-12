Gelmini propone lo statuto speciale per Roma | ' Pronto in cinque mesi' Ecco di cosa si tratta

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) La ministra per gli Affari regionali Mariastella, intervistata da Il Messaggero, sul percorso parlamentare di riforma dei poteri della Capitale ha ammesso che "In quattro -si ...

infine esclude il riscorso alla decretazione d'urgenza, "si tratta dell'attuazione di una norma costituzionale che necessita della massima condivisione parlamentare". Per poter cominciare a ...Tra le Autorità: Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione; Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Mariastella, Ministro per gli Affari regionali e le ...La ministra per gli Affari regionali: "Vi è un testo molto snello, addirittura di un solo articolo, sul quale si è già registrata una larga condivisione delle forze politiche”.«Si tratterebbe in fondo di approvare un testo molto snello, addirittura di un solo articolo, sul quale si è già registrata una larga condivisione delle forze politiche», dice al Messaggero. E sarebbe ...