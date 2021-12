F1, GP Arabia Saudita 2021: la pista di Jeddah ai raggi X. Circuito da altissime velocità: conterà tanto il motore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo essersi presa un weekend di pausa, la Formula Uno farà il proprio ritorno in azione nel weekend che va dal 3 al 5 dicembre. Il penultimo GP stagionale andrà in scena in un contesto totalmente inedito, poiché per la prima volta nella storia si correrà il Gran Premio di Arabia Saudita. La location prescelta per l’evento è la città costiera di Jeddah, seconda metropoli più grande dell’intero Paese e fondamentale crocevia verso La Mecca. Quali sono le caratteristiche del Circuito e chi potrà avvantaggiare? Andiamo a scoprirlo. Il tracciato è cittadino, cionondimeno è stato presentato come “velocissimo”. Il progettista Carsten Tilke, figlio del famigerato Hermann, lo ha definito “unico” e “impossibile da paragonare ad altre piste”. In altre parole, ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi paragone con Baku, ovvero un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo essersi presa un weekend di pausa, la Formula Uno farà il proprio ritorno in azione nel weekend che va dal 3 al 5 dicembre. Il penultimo GP stagionale andrà in scena in un contesto totalmente inedito, poiché per la prima volta nella storia si correrà il Gran Premio di. La location prescelta per l’evento è la città costiera di, seconda metropoli più grande dell’intero Paese e fondamentale crocevia verso La Mecca. Quali sono le caratteristiche dele chi potrà avvantaggiare? Andiamo a scoprirlo. Il tracciato è cittadino, cionondimeno è stato presentato come “velocissimo”. Il progettista Carsten Tilke, figlio del famigerato Hermann, lo ha definito “unico” e “impossibile da paragonare ad altre piste”. In altre parole, ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi paragone con Baku, ovvero un ...

