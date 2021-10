Sui livelli della vigilia la Borsa di New York. Focus sulle trimestrali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 35.490 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.528 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,2%); come pure, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,17%). Gli investitori si trovano a digerire numerose trimestrali. Tra quelle diffuse prima dell’apertura della Borsa ci sono Verizon, guidance rivista al rialzo dopo utili trimestrali sopra le attese, Nasdaq, profitti anche in questo caso sopra le attese, e Netflix, che si muove in ribasso nonostante abbia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Tele) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valoria 35.490 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New), che si posiziona a 4.528 punti, in prossimità deiprecedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,2%); come pure, suil’S&P 100 (+0,17%). Gli investitori si trovano a digerire numerose. Tra quelle diffuse prima dell’aperturaci sono Verizon, guidance rivista al rialzo dopo utilisopra le attese, Nasdaq, profitti anche in questo caso sopra le attese, e Netflix, che si muove in ribasso nonostante abbia ...

Advertising

anarcobiotici : @la_kuzzo Siamo a dei livelli altissimi. Paese in pandemia, economia mondiale che sbarella. E in Italia stiamo a fa… - timanti444 : RT @Pippi74723463: @timanti444 No ma veramente livelli bassi che più bassi non si può … io consiglio a chi critica Manual per ste cazzate d… - Pippi74723463 : @timanti444 No ma veramente livelli bassi che più bassi non si può … io consiglio a chi critica Manual per ste cazz… - Andrea97103 : @ohmyminnesota @capuanogio Ma tu hai problemi seri. Onestamente se sono questi i livelli dei tuoi commenti non dovresti stare sui social. - shecompIains : Sto cercando di essere superiore per una cosa che è successa (più cose) e non scendere agli stessi livelli stile st… -