Spalletti | “La gara col Legia Varsavia è decisiva” LIVE

Spalletti: "La gara col Legia Varsavia è decisiva"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha presentato la partita di Europa League contro il Legia Varsavia in conferenza stampa.

La partita di domani è decisiva o quasi. Andare avanti può essere un segnale per il campionato, visto che aumenta consapevolezza e mentalità?

È decisiva, se non riusciamo a vincere sarà durissima rimanere in Europa League. Porteremo dentro questa gara tutte le motivazioni possibili. Ci può essere un rafforzamento della mentalità, da squadra tosta e che dà continuità in tutte le competizioni. La cosa più importante è avere una rosa che ci consente di fare tutto questo. Abbiamo un numero di calciatori che sono quasi tutti di livello alto.

