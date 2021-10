Mourinho: «Juve-Roma? Ci sarebbe tanto da dire, ma preferisco non commentare» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky alla vigilia della partita di domani contro il Bodo/Glimt in Conference League. Che effetto le fa la partecipazione alla Conference League? “Come diceva qualche giocatore quando siamo arrivati, è la conseguenza del campionato che abbiamo fatto lo scorso anno, è il modo di pagare per questo campionato. Ma la verità è che siamo in questa competizione e dobbiamo giocarla con ambizione, serietà e responsabilità. Ovviamente il sogno di tutti è la Champions. Dopo la Champions c’è l’Europa League, dopo ancora c’è questa competizione. Non c’è da piangere, ma da giocare anche in queste circostanze che sono difficili. Ho giocato in condizioni difficili, ma così è nuovo anche per me. Mi sembra impossibile giocare bene, non tanto per il campo artificiale, ma perché ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’allenatore della, José, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky alla vigilia della partita di domani contro il Bodo/Glimt in Conference League. Che effetto le fa la partecipazione alla Conference League? “Come diceva qualche giocatore quando siamo arrivati, è la conseguenza del campionato che abbiamo fatto lo scorso anno, è il modo di pagare per questo campionato. Ma la verità è che siamo in questa competizione e dobbiamo giocarla con ambizione, serietà e responsabilità. Ovviamente il sogno di tutti è la Champions. Dopo la Champions c’è l’Europa League, dopo ancora c’è questa competizione. Non c’è da piangere, ma da giocare anche in queste circostanze che sono difficili. Ho giocato in condizioni difficili, ma così è nuovo anche per me. Mi sembra impossibile giocare bene, nonper il campo artificiale, ma perché ...

