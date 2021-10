(Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Arriva perturbazionecon piogge a partire dal Nord, in successiva lenta propagazione al resto della Penisola Il dominio dell’anticiclone è già al capolinea, con il meteo in peggioramentoper l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Ilinvestirà l’Italia a partire da giovedì, riportando un

... nel prossimo week - end le cose andranno in maniera diversa: nella giornata di sabato, ilprodurrà nuove piogge al Centro - Sud mentre la situazione sarà migliore al Nord con venti ...Nei giorni successivi ilsi sposterà verso levante interessando qualche regione, da quelle adriatiche centrali al Sud nel corso del weekend. Nel frattempo l'alta pressione tornerà ...Fronte perturbato pronto ad impattare sull'Italia anche nel Week End. Arriva perturbazione sull’Italia con piogge a partire dal Nor ...Fino al termine di ottobre sarà molto difficile; pioverà magari in aree ristrette, ma di piogge estese non se ne parlerà. Tuttavia, esaminando l'intero modello ed anche altri elaborati, si nota che no ...