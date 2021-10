Presentazione del libro “Gente di Udine (e non solo)” di Domenico Pecile (Di martedì 19 ottobre 2021) Venerdì 22 ottobre, alle 18,30, nella Sala consiliare di Feletto Umberto, si terrà la Presentazione del libro di Domenico Pecile “Gente di Udine (E non solo)”. L’autore dialogherà con il giornalista Alberto Terasso. Il libro di Pecile è una raccolta di storie e microstorie legata alla sua professione di giornalista. E’ suddiviso in due parti. La prima contiene 55 storie di Udinesi, quasi un’esercitazione letteraria visto che ognuno di questi ritratti è stato scritto con lo stesso numero di battute. La seconda parte contiene altre storie legate, invece, squisitamente a vicende di cronaca friulana che spaziano dalla politica all’economia, passando attraverso cronaca nera, rosa e interviste. Si consiglia la ... Leggi su udine20 (Di martedì 19 ottobre 2021) Venerdì 22 ottobre, alle 18,30, nella Sala consiliare di Feletto Umberto, si terrà ladeldidi(E non)”. L’autore dialogherà con il giornalista Alberto Terasso. Ildiè una raccolta di storie e microstorie legata alla sua professione di giornalista. E’ suddiviso in due parti. La prima contiene 55 storie disi, quasi un’esercitazione letteraria visto che ognuno di questi ritratti è stato scritto con lo stesso numero di battute. La seconda parte contiene altre storie legate, invece, squisitamente a vicende di cronaca friulana che spaziano dalla politica all’economia, passando attraverso cronaca nera, rosa e interviste. Si consiglia la ...

