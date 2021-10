Pierpaolo Pretelli dalla Venier parla dell’amore con Giulia Salemi e rivela vorrei un altro figlio

Advertising

GiuliaSalemi93 : Io alle 15.25 metto su Raiuno e mi guardo insieme a voi Pierpaolo Pretelli a #domenicain con zia Mara. #pierxmara - karm_a7930 : @imieibabbalei Giulia SALEMI prima di essere la moglie di PIERPAOLO PRETELLI È UNA PRETELLINA DOC, SUA PRIMA FAN IN… - Roberta20797187 : RT @karm_a7930: Anche oggi apro Twitter e confermo ancora che PIERPAOLO PRETELLI E GIULIA SALEMI restano DEI GRAN SIGNORI, RESTANO NEL LORO… - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi CARA GIULIA SALEMI IL VOSTRO SENTIMENTO È IMMENSO CON TUTTE LE BASI DI UNA VITA INSIEME PIENA D'AMORE, CON U… - DomenicoIppol20 : #prelemi CARA GIULIA SALEMI IL VOSTRO SENTIMENTO È IMMENSO CON TUTTE LE BASI DI UNA VITA INSIEME PIENA D'AMORE, CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Dolce tweet diper la fidanzata Giulia Salemi che, questa sera, commenta in diretta il GF per il suo GF Vip Party. 'Incredibile sono sdraiato sul divano di casa, ma allungando il collo sempre in ...ha partecipato per la prima volta al programma Domenica In. Per l'ex velino di Striscia la Notizia è stata una grande emozioneè stato intervistato il? L'articolo ...Dolce tweet di Pierpaolo Pretelli per la fidanzata Giulia Salemi che, questa sera, commenta in diretta il GF per il suo GF Vip Party. "Incredibile sono ...Il messaggio di Giulia Salemi per Pierpaolo. Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Mara Venier nella puntata di ieri di Domenica In. Ieri, domenica 17 ottobre, Pierpaolo Pretelli è stato intervistato d ...