Ultime Notizie dalla rete : clan Moccia clan Moccia, in appello un'assoluzione e 21 condanne Impianto accusatorio confermato nel processo di appello che si è concluso a Napoli contro 21 presunti appartenenti al clan camorristico dei Moccia: i giudici della quarta sezione penale hanno ridimensionato le pene inflitte dal gup il 27 giugno 2019 e assolto, "per non avere il fatto", Maria Favella (difesa dagli ...

