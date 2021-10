Vernydub all Sheriff | “Abbiamo tanto entusiasmo ma con l’Inter saranno due gare durissime”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Yuriy, tecnico delloTiraspol, è pronto a sfidare, dopo aver battuto in casa lo Shakhtar e il Real Madrid al Bernabeu nelle prime due storichegiocate in Champions League. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, alla vigilia del match con i nerazzurri a San Siro, il tecnico ha raccontato le sue emozioni e come la squadra si sta avvicinando a questa gara. Queste le sue parole: “E’ stato emozionante giocare al Bernabeu. Figuriamoci vincere. San Siro è uno stadio altretstorico, dove hanno allenato e giocato grandi personaggi. Io ci sono venuto da spettatore 2-3 volte, credo. Ricordo un Milan-Fiorentina e un Milan-Lazio nei primi anni 90”. Facciamo un passo indietro: il Bernabeu. “Emozioni pazzesche, non riesco a spie, provo ancora i brividi… ...

Ultime Notizie dalla rete : Vernydub all

alfredopedulla.com

... al solito Dumfries e Perisic daranno il cambio a Dimarco e Darmian, visti in campo'Olimpico ... PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA YOUNG BOYS/ Quote: è un "derby" per Remo Freuler LE SCELTE DI...Allenatore:STADIO : San Siro Dove vederla in TV e in streaming L'incontro Inter - Sheriff ... Gli abbonati a Sky potranno godersi la partita in streaming grazie'app di Sky Go, disponibile ...Alle 17 l’allenamento (alla Pinetina), mentre alle 19 parlerà il tecnico ospite Yuriy Vernydub pure lui con un calciatore Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si ...Sheriff Tiraspol, Vernydub: "Inter di un altro livello, Superlega idea stupida". Le parole dell'allenatore dello Sheriff, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter.